Auch Viktor Gountaras und sein Bruder Iraklis betreiben hier ein Büro für Grafikdesign. Viktor hat in Dessau studiert und in Berlin gearbeitet. Dann zog es ihn vor vier Jahren zurück in seine Heimatstadt. "Ich wollte hier etwas machen und es war die richtige Entscheidung, auch wenn die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Die Konkurrenz in Städten wie Berlin ist enorm. Hier ist es einfacher, sich etwas aufzubauen", erklärt er.