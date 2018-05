Pascal Kober (FDP) spricht im Bundestag. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Deutschlands Jobcentern fließen immer höhere Millionensummen in Personal und Verwaltung. Im vergangenen Jahr wurden 911 Millionen Euro in den Verwaltungshaushalt der Jobcenter umgeschichtet, zeigt eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der FDP. Das waren 147 Millionen mehr als 2016.



Das Hartz-IV-System gehöre wegen seines bürokratischen Aufwandes umfassend auf den Prüfstand, forderte deshalb der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober.