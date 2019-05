Beliebte, aber auch gefährliche Tradition: Osterfeuer. Archivbild

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Wegen akuter Waldbrandgefahr sind im Osten Deutschlands vielerorts Osterfeuer abgesagt worden. In Sachsen untersagte nach Torgau, Taucha und Schkeuditz auch Bad Düben offene Feuer. Ähnlich ist es in Brandenburg.



In weiten Teilen der ostdeutschen Länder haben die Behörden wegen der anhaltendenden Trockenheit die höchste oder die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr ausgerufen. In Ostdeutschland hatten die Wälder bereits im Vorjahr schwer unter monatelangem Regenmangel gelitten.