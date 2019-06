Der Kläger: Prinz Georg Friedrich von Preußen

Quelle: dpa

Für den Kläger, den Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., kommt diese Verpachtung und diese Zustimmung des Landes einem untersagten Verkauf gleich. Er pocht auf eine Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch, will die Burg zurück. Doch das Landgericht Koblenz hat seine Klage jetzt abgewiesen. Entscheidend hierfür: Die Burg gehörte nie zum Privateigentum, sondern zum sogenannten Kronfideikomiss, einem gebundenen Sondervermögen der preußischen Familie zum Erhalt der Wirtschaftskraft.



Richter Christian Stumm führt in seiner Urteilsbegründung weiter aus, dass nach dem Untergang des Kaiserreichs das Staatsvermögen des preußischen Königs an die preußische Krongutsverwaltung gegangen sei. Diese habe Rheinfels an das Städtchen St. Goar übertragen und ein Rücktrittsrecht bei Verstößen gegen den Denkmalschutz oder einem Verkauf bekommen, um die Burg als Kulturdenkmal zu erhalten. Damit konnte das Gemäuer nicht in die Hände der Prinz-von-Preußen-Familie fallen, denn Rechtsnachfolger ist hier das Land Rheinland-Pfalz. Damit bestünden keine Eigentumsrechte des Klägers, so das Gericht.