Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Wirtschaftstag 2018. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Kritik von US-Präsident Donald Trump am hohen deutschen Handelsüberschuss zurückgewiesen. Sie sagte beim Wirtschaftstag des CDU-nahen Wirtschaftsrats, bei der Berechnung werde nur der Warenaustausch mit einbezogen, nicht aber Dienstleistungen.



Würden diese mitzählen, hätten die USA einen großen Handelsüberschuss. Darauf hatten auch schon deutsche Ökonomen verwiesen. Zudem seien die deutschen Direktinvestitionen in den USA höher als umgekehrt, so Merkel.