Adel al-Dschubair ist saudischer Außenminister. Archivbild

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Saudi-Arabien will trotz aller Rivalität keinen Krieg mit dem schiitischen Erzfeind Iran. "Ein Krieg wäre für alle in der Region schädlich, und wir wollen ihn um jeden Preis vermeiden", sagte Adel al-Dschubair, Staatsminister für Auswärtiges, der BBC.



Die Region befinde sich in einem "heiklen Moment" ihrer Geschichte, erklärte er vor einem Krisentreffen der Führer der arabischen Welt in Mekka. Zusammen mit den USA hatte Saudi-Arabien den Ton gegenüber dem Iran zuletzt deutlich verschärft.