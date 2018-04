Benjamin Netanjahu ist erkrankt. Archivbild Quelle: Oded Balilty/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist mit hohem Fieber ins Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem gebracht worden. Am späten Abend wurde er aber wieder nach Hause entlassen, um dort seine Virus-Erkrankung in häuslicher Pflege auszukurieren.



Auf dem offiziellen Twitter-Account hieß es, bei Netanjahu sei ein leichter viraler Infekt der oberen Atemwege diagnostiziert worden. Sein Leibarzt gehe davon aus, dass er eine Krankheit vor zwei Wochen nicht richtig auskuriert habe.