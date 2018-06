Frau in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Archivbild Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Dresdner Psychologin Luise Pabel warnt eindringlich vor Ankerzentren für Flüchtlinge. "Aus psychotherapeutischer Sicht sind sie der völlig falsche Weg. Das schafft nur weiteres Konfliktpotenzial", sagte die Forscherin vom Dresdner Universitätsklinikum. In einer Unterkunft mit so vielen Menschen steige die Anspannung der Bewohner naturgemäß.



Sachsens Regierung will seine Erstaufnahmeeinrichtungen zu einem Ankerzentrum ausbauen und darin bis zu 1.500 Asylsuchende unterbringen.