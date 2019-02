"Die Zuwanderung wirkt zwar verstärkend, aber die wesentlichen Ursachen für Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit liegen in einer seit Jahrzehnten verfehlten Wohnungspolitik in Deutschland, in Verbindung mit der unzureichenden Armutsbekämpfung", sagt BAG W-Geschäftsführer Specht. Mehrere Faktoren sind nach Angaben der BAG W maßgeblich für den dramatischen Anstieg der Wohnungslosenzahlen: Wohnungsmangel, hohe Mieten, Verarmung und sozialpolitische Fehlentscheidungen. So sei etwa der Bestand an Sozialwohnungen seit 1990 um rund 60 Prozent gesunken, während die Mietpreise - insbesondere für Ein- bis Zweizimmerwohnungen - gestiegen seien.



(Quelle: ZDF, BAG Wohnungslosenhilfe, ETHOS – Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung)