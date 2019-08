US-Regisseur Quentin Tarantino hat gleich mehrere Hollywoodstars mit nach Deutschland gebracht. Mit den Schauspielern Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie stellte er am Donnerstag in Berlin seinen neuen Film "Once upon a time... in Hollywood" vor. Der Film, der 1969 in Los Angeles spielt, soll am 15. August in die deutschen Kinos kommen.