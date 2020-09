Ehemaliger Filmproduzent Harvey Weinstein

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Richter James Burke verkündete das Strafmaß in New York, rund zwei Wochen nachdem eine Jury Weinstein in zwei Fällen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen hatte.



Insgesamt werfen mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Die Anschuldigungen gegen ihn, im Herbst 2017 von der "New York Times" und dem Magazin "New Yorker" veröffentlicht, waren der Anfang der MeToo-Bewegung.