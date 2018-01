Erst 1995, nach mehr als 70 Hollywood-Filmen, erhielt er für seine Rolle als Bela Lugosi in Tim Burtons "Ed Wood" seinen ersten und einzigen Oscar als bester Nebendarsteller. Als Fernsehstar wurde er in den 1960er Jahren vor allem durch die Agenten-Serie "Kobra, übernehmen Sie" (Original-Titel "Mission: Impossible") an der Seite seiner damaligen Ehefrau Barbara Bain bekannt. In den 1970er Jahren war das Paar in der britischen Science-Fiction-Serie "Mondbasis Alpha 1" zu sehen. Die Ehe wurde 1993 nach mehr als 35 gemeinsamen Jahren geschieden. Weitere TV-Rollen und Gastauftritte hatte Landau unter anderem in "Bonanza" und "Solo für O.N.C.E.L.".