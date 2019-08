Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Brad Pitt.

Quelle: David Parry/PA Wire/dpa

Die Hollywoodstars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie stellen in Berlin ihren neuen Film "Once upon a time... in Hollywood" vor. Um 19.30 Uhr feiert das neueste Werk von Star-Regisseur Quentin Tarantino am Potsdamer Platz seine Deutschlandpremiere.



Der Film spielt im Los Angeles der späten 1960er Jahre, zwischen Hippies und Filmset. DiCaprio ist ein abgehalfterter Westernstar, Pitt sein Stuntdouble, Freund und Fahrer. Robbie ist als Schauspielerin Sharon Tate zu sehen.