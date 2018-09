Danach hatte er zumindest Nebenrollen in Film und Fernsehen. Für Regisseur Sönke Wortmann und Produzent Til Schweiger trat er 2001 in "Der Himmel von Hollywood" und "Auf Herz und Nieren" vor die Kamera. Mit Sylvester Stallone gab er in der Rennfahrer-Story "Driven" Gas. Der deutsche Regisseur Uwe Boll setzte ihn in der Videospielverfilmung "Schwerter des Königs - Dungeon Siege" (2007) als König ein. In dem Drama "All In - Alles oder nichts" (2008) glänzte er als alter Poker-Profi. Reynolds betrieb in seiner Heimat, dem Rentner-Staat Florida, auch eine Schauspielschule.