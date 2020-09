Holocaust-Mahnmal

Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen wünschen sich eine Debatte über neue Formen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Parteichefin Annalena Baerbock nannte eine zwei Minuten lange Gedenkpause, in der das öffentliche Leben zum Stillstand komme, oder einen Gedenktag am 8. Mai oder am 9. November.



Es sei die Verantwortung der deutschen Gesellschaft, "intensiv sich darüber Gedanken zu machen, wie wir diese Erinnerung wach halten können, wenn die letzten Zeitzeugen nicht mehr unter uns sind", so Baerbock.