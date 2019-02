Historiker Friedländer mahnt zu Kampf gegen Nationalismus.

Der Holocaust-Überlebende Saul Friedländer (86) hat an Deutschland appelliert, sich wachsendem Fremdenhass und Nationalismus entgegenzustellen. "Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen", sagte er in Berlin vor dem Bundestag.



Er sprach anlässlich einer Gedenkstunde zur Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945.