Steinmeier und die Holocaust-Überlebende Giselle Cycowicz.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verantwortung der Deutschen im Kampf gegen heutigen Antisemitismus betont. Nach einem Gespräch mit Überlebenden des Holocaust sagte er in Jerusalem, diese hätten gemahnt, "nicht nur zurückzuschauen auf eine schreckliche Vergangenheit, sondern die Verantwortung im Heute auch im Eintreten gegen Antisemitismus zu erkennen".



Steinmeier will am Donnerstag am internationalen Holocaust-Gedenken in Yad Vashem teilnehmen. Als erster Bundespräsident wird er eine Rede halten.