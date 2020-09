Präsident Duda bei einem früheren Besuch in Yad Vashem. Archiv

Quelle: Dan Balilty/AP/dpa

Polens Präsident Andrzej Duda wird nicht an der Holocaust-Gedenkfeier in Yad Vashem am 23. Januar in Jerusalem teilnehmen. Trotz mehrerer diplomatischer Interventionen habe er keine positive Reaktion der Organisatoren auf seine Forderung bekommen, dort auch eine Rede zu halten, sagte Duda.



Duda verwies darauf, dass Polen das Land sei, aus dem die meisten Opfer des Holocausts stammten - drei Millionen Juden. Es sei ein Schlag gegen die Menschen, die ihr Leben gelassen hätten, um Juden zu retten.