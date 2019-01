Davidstern im ehemaligen NS-Konzentrationslager Theresienstadt.

Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anlässlich des Holocausts-Gedenktags dazu aufgerufen, null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Hass zu zeigen. "Dieser Tag lässt uns daran erinnern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlichkeit anrichten können", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.



An diesem Sonntag ist der Holocaust-Gedenktag. An dem Tag wird der sechs Millionen ermordeten europäischen Juden und der vielen anderen Opfer des Nationalsozialismus gedacht.