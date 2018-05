Häftlingsbaracke im Vernichtungslager Auschwitz. Archivbild Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Aus Anlass des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar erinnert der Bundestag heute mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. In diesem Jahr wird die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch die Rede halten.



Die 92-Jährige war Mitglied des sogenannten Mädchenorchesters des Vernichtungslagers in Auschwitz. Die Musiker mussten unter anderem beim Ein- und Ausmarsch der Arbeitstrupps spielen. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee Auschwitz befreit.