Polnische Oppositionspolitiker kommentieren das Holocaust-Gesetz so: Die Regierung habe es geschafft, dass der historisch falsche Begriff "polnische Konzentrationslager" nun so oft und so weitreichend wie noch nie in die Welt hinaus getragen wurde und wird. Das kommt einem zynischen "herzlichen Glückwunsch" gleich. Dabei wollte die nationalkonservative Regierung Polens diesen Fehler endlich unterbinden.