Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck Quelle: Bernd Thissen/dpa

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Bielefeld eine Solidaritätskundgebung für die verhaftete Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck abgesichert. 450 Menschen beteiligten sich laut Polizei an einer Kundgebung der rechtsextremen Partei "Die Rechte" für ihre Freilassung. An einer Gegendemonstration beteiligten sich demnach 600 Menschen.



Laut einer Polizeisprecherin sind zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden, ansonsten seien beide Veranstaltungen größtenteils friedlich verlaufen.