Holocaust-Leugnerin Haverbeck scheitert mit Klage. Archivbild Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die zu einer Haftstrafe verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Eine Bestrafung wegen Leugnung des nationalsozialistischen Völkermordes sei grundsätzlich mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit vereinbar, teilte das Gericht in Karlsruhe mit.



Die 89-Jährige sitzt ihre Strafe in einem Gefängnis in Bielefeld ab. Das Landgericht Verden hatte sie wegen Volksverhetzung in acht Fällen zu zwei Jahren Haft verurteilt.