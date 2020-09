In Räfles Film geht es um das Schicksal von Holocaust-Überlebenden, die sich vor den Nazis verstecken konnten. Lévys Rettung war: Sie wandte sich hilfesuchend an die Kartenabreißerin im Kino, deren Sohn sie zufällig kennengelernt hatte. "Da hat sie gesagt, Sie kommen zu mir", erzählte sie. "Und dann fingen wir an, miteinander zu leben, wie Mutter und Tochter."