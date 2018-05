Die Holocaust-Überlebende Hanni Lévy auf dem Grünen-Parteitag. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Holocaust-Überlebende Hanni Levy hat auf dem Grünen-Parteitag in Hannover zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. "Früher hat man gesagt, die Juden sind an allem schuld, heute sind es die Flüchtlinge", sagte die 93-Jährige, die sich während des Holocausts in Berlin vor Nazi-Verfolgung versteckte.



"Man sollte nie vergessen, wie schwer es für Menschen ist, alles zurückzulassen, um zu leben." Levy gehört zu den etwa 2.000 Juden, die den Holocaust in Berlin überlebten.