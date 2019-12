Esther Bejarano kann es nicht fassen, dass ein Dreivierteljahrhundert nach der Nazi-Diktatur wieder Anschläge gegen Juden und jüdische Einrichtungen - wie jüngst in Halle - Realität sind. Fast 75 Jahre ist es jetzt her, dass auch Esther Bejarano durch die Alliierten befreit wurde. Sie wanderte nach Israel aus, kam mit ihrem israelischen Mann nach Deutschland zurück und lebt nun schon lange als Witwe in Hamburg, ihren Sohn und ihre Tochter in der Nähe. Aber sie, die alte, kleine Dame ist zeitlebens die Kämpferin geblieben, zu der sie bereits als junge Frau unter der Nazi-Herrschaft wurde.