Eine vor wenigen Jahren erschienene Aufsatzsammlung von Claude Lanzmann trägt den Titel "Das Grab des göttlichen Tauchers". Es geht auf ein Fresko in Paestum zurück und zeigt einen nackten Mann, der ins Wasser köpft. Der Anblick des Freskos in Kampanien hatte Lanzmann elektrisiert: "Es war, als spränge er endlos hinein in den Raum zwischen Leben und Tod." In diesen Raum ist Lanzmann nun selbst gesprungen. Sein Film "Shoah" bleibt.