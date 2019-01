Steven Schindler vertritt das "Butterfly-Project" auch im Auftrag seiner 89-jährigen Mutter Rose, einer Auschwitz-Überlebenden. "Sie musste ihrem sterbenden Vater in Auschwitz versprechen, den Menschen zu berichten, was ihnen angetan worden ist, dass sich so etwas nie mehr wiederholt", sagt Schindler.



Nie in der Nachkriegszeit sei diese Botschaft so aktuell gewesen wie heute, ist sich Schindler sicher. "Nationalismus und Hass auf andere wachsen – ob in den USA oder in Europa – und das jagt mir einen Riesenschreck ein", sagt er und versucht dagegenzuhalten. Mit persönlichen Geschichten über seinen Onkel und seinen Vater versucht er, den Cottbuser Grundschülern vor allem eines zu zeigen: "Max, Alfred und Cäcilie waren Kinder wie ihr."