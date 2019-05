Meist wird die tropische Holzkohle oft zunächst nach Polen importiert, wo heimische Kohle beigemischt und umetikettiert wird. Von Polen geht die Ware dann nach Deutschland und in andere EU-Länder. Natürlich gibt es auch seriöse Anbieter, die ihre Grillkohle aus nachhaltiger Waldwirtschaft herstellen. Aber nur vier Betriebe stellen sie selbst her. Viele andere panschen ihre Kohle aus zweifelhaften Quellen rund um die Welt zusammen und packen sie dann um.



Seit neuestem haben Umweltschützer auch die Ukraine im Visier. Dort gibt es zwar kein Tropenholz; dennoch werden oft unkontrolliert uralte Laubwälder abgeholzt. "Gerade nach Polen liefert der bedeutende Holzmarkt Ukraine mittlerweile sehr viel Holz für Grillkohle aus zweifelhaften Quellen, aus alten, nicht nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die so zerstört werden, und die Polizei schaut weg. Das ist nicht besser, als das, was mit den tropischen Wäldern passiert", so Grillkohlehändler Werner Berg.