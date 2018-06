Seit mehr als einem Jahr nehmen Zinkler und sein Team vom Krankenhaus Heidenheim an der Brenz an einem Modellprojekt teil: "Home treatment" heißt es und meint die Behandlung von psychisch kranken Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Fünf bis zehn Patienten werden jeden Tag besucht, Patienten, die sonst stationär aufgenommen werden müssten. "Die allermeisten Menschen wollen nicht in eine Psychiatrie", so Dr. Martin Zinkler, "und wenn dann Leute kommen, die nett sind, und die sich für sie interessieren, dann ist da gleich eine ganz andere Grundlage".