Keine teure Stadtwohnung, kein nerviges Pendeln: Arbeit im Homeoffice hat einige Vorteile.

Quelle: dpa

Ein Veranstaltungsraum in der alten Mühle Gömnigk südwestlich von Potsdam, Coworking-Büros und eine Kita auf dem Hof Prädikow im brandenburgischen Prötzel, Seminare und Workshops auf dem Gut Gorgast kurz vor der polnischen Grenze: Weit vor den Toren Berlins haben kreative Stadtflüchtlinge Projekte an den Start gebracht, die neues Leben aufs Land sollen könnten. Meist geht es ums flexibles Arbeiten am heimischen PC oder in geteilten Büros, neue Impulse für den Job - und teils um die Erfüllung eines Lebenstraums.