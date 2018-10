Zwei Frauen halten eine Regenbogen-Fahne in Bukarest. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In Rumänien hat ein zweitägiges Referendum über die Festschreibung des Verbots der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Verfassung begonnen. Derzeit definiert Rumäniens Verfassung die Ehe geschlechtsneutral als Bund zwischen "Ehegatten".



Die Initiatoren der Volksbefragung wollen erreichen, dass der Begriff "Ehegatten" im Grundgesetz durch "Mann und Frau" ersetzt wird. Beobachter rechnen mit einem klaren Ja-Votum für eine solche Verfassungsänderung. Die Wahllokale schließen am Sonntagabend.