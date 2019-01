In Spanien hat sich vergangenes Jahr die Ärztekammer Madrid - de facto die oberste Ärztekammer Spaniens - gegen die Verwendung von Homöopathie in der ärztlichen Praxis ausgesprochen und sich wie die Kollegen in Frankreich auf die ärztlichen Pflichten und den Ethikkodex bezogen. Die spanische Regierung hat im November konkrete Vorhaben zur Bekämpfung der Homöopathie angekündigt.



Die Regierung will die Homöopathie aus medizinischen Einrichtungen entfernen, in denen alle Behandlungen von anerkannten Fachleuten durchgeführt werden müssen. Auch soll Homöopathie nicht mehr an spanischen Universitäten unterrichtet werden. Vor allem aber müssten homöopathische Mittel zukünftig die gleichen Tests durchlaufen wie alle anderen Arzneimittel.