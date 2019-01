Trotzdem ist in den letzten fünf Jahren niemand Hitzelspergers Beispiel gefolgt. Das sei in erster Linie eine persönliche Entscheidung der jeweiligen Profi-Fußballer: Der Druck auf sie sei ohnehin schon riesig, daher wollten sie sich nicht auch noch das Tabuthema Homosexualität anlasten. Ein großes Problem sind außerdem fehlende Positiv-Beispiele bei aktiven Fußballern, so Braumüller: "Das ist ein Graubereich, den niemand als erster betreten will."