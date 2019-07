Stanislaw Gadecki, Leiter der Bischofskonferenz in Polen. Archiv

Polens katholische Bischofskonferenz hat die Angriffe von Hooligans auf den ersten Marsch für Homosexuellen-Rechte in Bialystok verurteilt. "Gewalt und Verachtung können auf keinen Fall gerechtfertigt und akzeptiert werden", sagte ihr Sprecher Pawel Rytel-Andrianik.



In Bialystok hatten am Wochenende rechtsextreme Fußballanhänger die rund 800 LGBT-Demonstranten mit Flaschen, Steinen und Knallkörpern angegriffen. Die Polizei nahm laut Innenministerium 25 Hooligans vorläufig fest.