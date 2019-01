Wyllys (l) wird das Land zu seiner eigenen Sicherheit verlassen.

Der homosexuelle Abgeordnete Jean Wyllys hat nach Todesdrohungen angekündigt, sein Amt niederzulegen und damit massive Kritik an der Regierung in Brasilien ausgelöst. Wyllys erklärte, er werde sein Mandat abgeben und das Land verlassen, da er sich nicht mehr sicher fühle.



In der Vergangenheit war Wyllis wiederholt mit dem jetzigen Präsidenten Jair Bolsonaro aneinandergeraten. Bolsonaro ist für seine ablehnende Haltung gegenüber Homosexuellen bekannt.