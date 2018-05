Dann wendete sich plötzlich das Blatt. Mit jedem Tag, den die Honduraner auf das offizielle Endergebnis warten mussten, verkürzte sich der Vorsprung Nasrallas. Die Wahlbehörde begründete dies mit dem verspäteten Eintreffen der Ergebnisse aus den ländlichen Regionen. Schließlich lag am Ende der Auszählungen der Amtsinhaber Juan Orlando Hernandez knapp vorne - nach offiziellen Angaben mit rund 50.000 Stimmen oder rund 1,5 Prozent. Der Sieg von "JOH", wie der konservative Politiker in dem mittelamerikanischen Land gerufen wird, war sowohl in einer ersten Prognose als auch in den vorangegangenen Umfragen, die das honduranische Fernsehen auf Basis einer Nachwahlbefragung durchgeführt hatte, vorhergesagt worden. Umso größer war die Überraschung und die Freude im Lager der Opposition, dass Nasralla zwischenzeitlich mit fünf Prozent Vorsprung führte.