Ein Schiffswrack liegt im Sand vor Norderney, Niedersachsen. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Alte Schiffe sollen umweltgerechter und sicherer abgewrackt werden - das sieht ein internationales Übereinkommen von 2009 vor. Deutschland will dieser Konvention nun beitreten. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen.



Bisher werden viele Schiffe ohne Umweltauflagen in Südostasien verschrottet. Für verbindliche Standards müssen genügend Länder mit einer bestimmten Gesamttonnage am Abkommen teilnehmen. Dies ist noch nicht erfüllt. Auch China und Indien müssen zustimmen.