Aktivist Joshua Wong vor der Bundespressekonferenz in Berlin.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Chinas Regierung ist über den Empfang des Hongkonger Aktivisten Joshua Wong in Berlin verärgert und droht mit Konsequenzen. Der deutsche Botschafter in Peking wurde formal einbestellt. "Wir haben unsere tiefe Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht", sagte der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, in Berlin.



Der "Zwischenfall" - gemeint ist das Treffen von Wong mit Außenminister Heiko Maas und anderen deutschen Politikern - werde negative Folgen für die bilateralen Beziehungen haben.