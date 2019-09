Er appellierte an die Führer der Welt, eine klare Botschaft an die Regierung in Peking zu schicken, dass der Einsatz von Truppen kein Ausweg ist. Der 22-Jährige war am Montagabend in Berlin eingetroffen und hatte anschließend als Ehrengast auf einem Fest im Reichstagsgebäude unter anderem mit Außenminister Heiko Maas gesprochen.