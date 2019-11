Doch nicht nur im Libanon, in Hongkong und in Ecuador - auch in Chile und in Katalonien gehen die Menschen gerade auf die Straße; in Bolivien, im Irak und in Großbritannien protestieren Zigtausende lautstark für ihre Anliegen, ebenso im Sudan, im Tschad, in der indonesischen Provinz Papua - und in vielen anderen Ländern und Regionen weltweit.