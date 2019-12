Prodemokratische Demonstranten zogen mit US-Flaggen zum US-Konsulat in Hongkong. Damit wollte sich die Gruppe am Sonntag für US-Gesetze bedanken, die Menschenrechte in Hongkong schützen sollen, die am Mittwoch von US-Präsident Donald Trump unterschrieben worden waren. Einige Demonstranten hielten Banner mit der Aufschrift "Präsident Trump, bitte befreien Sie Hongkong" und "Lasst uns Hongkong wieder großartig machen".