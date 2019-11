"Wir haben heute eine kleine Schlacht gewonnen, aber das zeigt, dass das Volk in Hongkong eine Chance hat, den Krieg zu gewinnen. Wir werden weiterkämpfen", sagte Henry Sin Ho-fai, ein prodemokratischer Kandidat, der einen Posten gewonnen hat.



Der Bezirksrat verwaltet einen Teil der öffentlichen Gelder und ist unter anderem für Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. Die Bezirkswahlen sind die einzigen voll demokratischen Wahlen in Hongkong. Nach monatelangen Massenprotesten gegen die Regierung verlief die Wahl am Sonntag ohne größere Störungen.