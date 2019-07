So wie Anna laufen hier Tausende junger Demonstranten rum. Meist sind sie schwarz gekleidet und tragen Helme. Manche sogar Knie- und Ellbogenschoner. In Hongkong kämpfen sie dieser Tage um die Freiheit. Und an diesem Tag vor allen Dingen. Denn am 1. Juli 1997 ging die britische Kronkolonie an China zurück - also ist es eigentlich ein Jahrestag und für die Anhänger Chinas ein Feiertag.