Demonstranten in einem Hongkonger Einkaufszentrum.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Bei neuen Protestaktionen in Hongkonger Einkaufszentren sind mehrere Menschen festgenommen worden. Die Polizei ging gegen maskierte und skandierende Demonstranten im großen Tai Po-Einkaufszentrum vor. Viele Läden und Restaurants ließen sofort die Gitter runter.



Es ist der dritte Tag mit Störaktionen in Shopping-Zentren und Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Am Neujahrstag ist ein neuer Protestmarsch geplant. Dazu rief die Civil Human Rights Front auf.