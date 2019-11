Die prodemokratische Opposition in Hongkong hatte die Bezirkswahlen am Sonntag deutlich für sich entschieden. Etwa 90 Prozent der Sitze in den Bezirksräten gingen an die prodemokratischen Kräfte, die damit in 17 von 18 Bezirksräten die Kontrolle innehaben. Für den Ausgang der Wahl wollte Lam offensichtlich keine Verantwortung übernehmen: Die Ergebnisse zeigten zwar die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung, jedoch spiegelten sie auch wider, dass viele Menschen ein Ende der Gewalt wollten. Auch Peking mache sie nicht verantwortlich, so Lam.