Zur gleichen Zeit lief in der Stadt ein großer Streik an, mit dem Regierungskritiker die Metropole lahmlegen wollen. In der Hauptverkehrszeit am Morgen kam es zu erheblichen Verzögerungen, Hunderte maskierte und in schwarz gekleidete Demonstranten blockierten Straßen und Teile des U-Bahn-Netzes, entzündeten Feuer und übersprühten Ampeln mit Farbe. Am Flughafen der Millionenmetropole fielen mehr als 100 Flüge aus, da sich zahlreiche Mitarbeiter für den Streik krankgemeldet hatten. Später am Tag waren Proteste in acht Bezirken angekündigt. Mindestens 24.000 Menschen wollten sich an dem Streik beteiligen, wie die Organisatoren mitteilten.