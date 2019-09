Wong ist einer der führenden Köpfe der Demokratiebewegung.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Der bekannte Hongkonger Aktivst Joshua Wong ist wieder auf freiem Fuß und in einem Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland. Das bestätigte der 22-Jährige. Wong war am Sonntagmorgen vor seiner geplanten Abreise am Hongkonger Flughafen festgenommen worden. Ihm wurde demnach vorgeworfen, seine Kautionsbedingungen verletzt zu haben.



"Es war unnötig, dass sie mich für 24 Stunden festgehalten haben", sagte Wong. Der junge Demokratie-Kämpfer ist wird zu einem von der "Bild"-Zeitung organisierten Fest erwartet.