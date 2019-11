Regierungschefin Lam gibt ihre Stimme ab.

Quelle: --/Kyodo/dpa

Bei den Bezirkswahlen in Hongkong sind mehr Menschen als jemals zuvor in die Wahllokale gegangen. Um 15.30 Uhr (Ortszeit) lag die Wahlbeteiligung bei 47,26 Prozent.



Der Rekord von den Wahlen 2015, als die Wahlbeteiligung bei 47,01 Prozent lag, war damit schon sieben Stunden vor Schließung der Wahllokale gebrochen. 1,95 Millionen der etwa 4,1 Millionen Wahlberechtigten gaben bis zum Nachmittag ihre Stimme ab. Seit mehr als fünf Monaten gibt es in Hongkong Proteste von Regierungsgegnern.