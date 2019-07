Einige Proteste in der Finanzmetropole waren eskaliert.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat nach der Besetzung des Parlaments Konsequenzen angedroht. "Ich bin sehr empört", sagte Lam. Die Regierung werde "das gesetzeswidrige Verhalten bis zum Ende verfolgen".



Am 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China, hatten Hunderte Menschen das Parlament besetzt. Zeitgleich gingen Hunderttausende friedlich auf die Straße, um auch gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz zu demonstrieren. Lam deutete laut CNN einen dauerhaften Verzicht auf das Gesetz an.